В 1 сезоне 10 серии сериала «Корона» Маргарет и Питер снова могут быть вместе. Однако их счастье оказывается краткосрочным. Элизабет предстоит выбрать между своим долгом перед короной и любовью к младшей сестре.
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