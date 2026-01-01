Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Сериалы Корона Места съёмок

Места и даты съемок сериала Корона

Основные места съемок сериала Корона

  • ЮАР
  • Кафедральный собор Эли: капитулярный зал и Колледж, Эли, графство Кембриджшир, Великобритания
  • Круден-Бей, Петерхед, Абердиншир, Шотландия, Великобритания
  • Старый Королевский военно‑морской колледж, Кинг Уильям Уок, Гринвич, Большой Лондон, Великобритания
  • Хэтфилд-хаус, Мэлон-Граунд, Хэтфилд-парк, Хэтфилд, Хертфордшир, Англия, Великобритания
  • Лоузли-Парк, Литлтон-Лейн, Артингтон, Гилдфорд, графство Сарри, Великобритания
  • Энглфилд (дом, имение, дорога), Тил, Рединг, Беркшир, Англия, Великобритания
  • Киностудия Элстри, Борехэмвуд, Хартфордшир, Великобритания
  • Ротэм Парк, Барнет, Хартфордшир, Англия, Великобритания
  • Театр Друри-Лейн, улица Кэтрин, Ковент-Гарден, Вестминстер, Лондон, Великобритания
  • Павильон №1 им. Джорджа Лукаса, киностудия Элстри, Борехэмвуд, Хартфордшир, Англия, Великобритания
  • Хатфилд, Хартфордшир, Англия, Великобритания
  • Карнарвон, Гвинедд, Уэльс, Великобритания
  • Замок Дувр, Касл-Хилл, графство Кент, Англия, Великобритания
  • Сан‑Тельмо, Майорка, Балеарские острова, Испания
  • парк Хатфилд, Хартфордшир, Англия, Великобритания
  • Пэлл-Мэлл, Сент-Джеймс, Вестминстер, Большой Лондон, Англия, Великобритания
  • Барселона, Каталония, Испания
  • Кинлох-Лагган, Ньютонмор, Хайленд, Шотландия, Великобритания
  • Уоддесдон, Эйлсбери, Бакингемшир, Англия, Великобритания
  • Гринвич, Лондон, Англия, Великобритания
  • Уилтон, Солсбери, Уилтшир, Великобритания
  • Ковент-Гарден, Вестминстер, Большой Лондон, Англия, Великобритания
  • Ченис, Рикмансворт, Бакингемшир, Англия, Великобритания
  • парк Вудчестер, Нимпсфилд, Стоунхаус, графство Глостершир, Англия, Великобритания
  • Уэст-Кенсингтон, Лондон, Большой Лондон, Англия, Великобритания
  • Тил, Рединг, Беркшир, Англия, Великобритания
  • Или, Кембриджшир, Англия, Великобритания
  • Сент-Джеймс, Вестминстер, Большой Лондон, Англия, Великобритания
  • Павильон №6, киностудия Элстри, Борэмвуд, Хартфордшир, Великобритания
  • Улица Кэтрин, Ковент-Гарден, Вестминстер, Большой Лондон, Англия, Великобритания
  • Мелон Граунд, Хэтфилд-Парк, Хэтфилд, Хартфордшир, Великобритания
  • Кинг-Уильям-Уок, Гринвич, Лондон, Великобритания
  • Вестминстер, Большой Лондон, Англия, Великобрит.
  • ул. Блайт, д. 23, Вест-Кенсингтон, Лондон, Великобритания
  • Артингтон, Гилфорд, Суррей, Англия, Великобритания
  • Альмерия, Андалусия, Испания
  • Нимпсфилд, Стоунхаус, Глостершир, Англия, Великобритания

Где снимали известные сцены

Замок Балморал в Шотландии.
Поместье Ардверики, Кинлох-Лагган, Ньютонмор, Хайленд, Шотландия, Великобритания
Экстерьеры развалин — Сезон 1
замок Нью-Слейнс, Круден-Бэй, Питерхед, Абердиншир, Шотландия, Великобритания
Букингемский дворец
Ланкастер-хаус, Конюшенный двор, Сент-Джеймс, Вестминстер, Большой Лондон, Англия, Великобритания
Букингемский дворец
Уилтон-хаус, Уилтон, Солсбери, графство Уилтшир, Англия, Великобритания
Серия 2, отель «Ритц» в Париже в сезоне 5.
Усадьба Уоддесдон, Уоддесдон, Эйлсбери, Бакингемшир, Великобритания
4-й сезон
Ливерпуль, Мерсисайд, Англия, Великобритания
Школа Гордонстаун — Сезон 2
Особняк Вудчестер, Нимпсфилд, Стоунхаус, графство Глостершир, Англия, Великобритания
Дом Чартвелл
Усадьба Ченис, Ченис, Рикмансворт, Бакингемшир, Англия, Великобритания
место съёмок
Блайт-хаус, Блайт-роуд, 23, Уэст-Кенсингтон, Лондон, Большой Лондон, Великобритания
Сезон 2 — Германия
Венгрия
Сен-Тропе во Франции
Пуэрто-Андраткс, Майорка, Балеарские острова, Испания
Улицы города Монако
Пальма-де-Майорка, Балеарские острова, Испания
Улуру (Айерс-Рок) и ранчо в Австралии.
Пустыня Табернас, Альмерия, Андалусия, Испания
Кенсингтонский дворец
Веллингтон-колледж, Кроуторн, Беркшир, Англия, Великобритания
на натуре
улица Блайт, Лондон, Великобритания
Аэропорт в Австралии
Альмерия, Андалусия, Испания
Сандрингем
Усадьба Энглфилд, улица Энглфилд, Тил, Рединг, графство Беркшир, Англия, Великобритания
Интерьеры и экстерьеры Виндзорского замка
Белвуарский замок, Белвуар, Грэнтэм, графство Лестершир, Англия, Великобритания
Алторп
Рэгли-Холл, Алсестер, Уорикшир, Англия, Великобритания
Белый дом в Вашингтоне
Усадьба Хайлендс, Челмсфорд, Эссекс, Англия, Великобритания
Гонконг
Вест-Энд, Лондон, Великобритания
5-й сезон
Студии аэродрома Бовингдон, Великобритания
экстерьер 10 Даунинг-стрит; экстерьер Букингемского дворца
Бек-лот, студия Elstree, Боремвуд, Хартфордшир, Великобритания
Москва, Россия
Брэдфорд, Уэст-Йоркшир, Англия, Великобритания
Интерьеры замка Балморал
Усадьба Кнебворт, графство Хартфордшир, Англия, Великобритания
Даты съемок сериала Корона

  • Август 2019 - Март 2020
