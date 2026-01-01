Основные места съемок сериала Корона
- ЮАР
- Кафедральный собор Эли: капитулярный зал и Колледж, Эли, графство Кембриджшир, Великобритания
- Круден-Бей, Петерхед, Абердиншир, Шотландия, Великобритания
- Старый Королевский военно‑морской колледж, Кинг Уильям Уок, Гринвич, Большой Лондон, Великобритания
- Хэтфилд-хаус, Мэлон-Граунд, Хэтфилд-парк, Хэтфилд, Хертфордшир, Англия, Великобритания
- Лоузли-Парк, Литлтон-Лейн, Артингтон, Гилдфорд, графство Сарри, Великобритания
- Энглфилд (дом, имение, дорога), Тил, Рединг, Беркшир, Англия, Великобритания
- Киностудия Элстри, Борехэмвуд, Хартфордшир, Великобритания
- Ротэм Парк, Барнет, Хартфордшир, Англия, Великобритания
- Театр Друри-Лейн, улица Кэтрин, Ковент-Гарден, Вестминстер, Лондон, Великобритания
- Павильон №1 им. Джорджа Лукаса, киностудия Элстри, Борехэмвуд, Хартфордшир, Англия, Великобритания
- Хатфилд, Хартфордшир, Англия, Великобритания
- Карнарвон, Гвинедд, Уэльс, Великобритания
- Замок Дувр, Касл-Хилл, графство Кент, Англия, Великобритания
- Сан‑Тельмо, Майорка, Балеарские острова, Испания
- парк Хатфилд, Хартфордшир, Англия, Великобритания
- Пэлл-Мэлл, Сент-Джеймс, Вестминстер, Большой Лондон, Англия, Великобритания
- Барселона, Каталония, Испания
- Кинлох-Лагган, Ньютонмор, Хайленд, Шотландия, Великобритания
- Уоддесдон, Эйлсбери, Бакингемшир, Англия, Великобритания
- Гринвич, Лондон, Англия, Великобритания
- Уилтон, Солсбери, Уилтшир, Великобритания
- Ковент-Гарден, Вестминстер, Большой Лондон, Англия, Великобритания
- Ченис, Рикмансворт, Бакингемшир, Англия, Великобритания
- парк Вудчестер, Нимпсфилд, Стоунхаус, графство Глостершир, Англия, Великобритания
- Уэст-Кенсингтон, Лондон, Большой Лондон, Англия, Великобритания
- Тил, Рединг, Беркшир, Англия, Великобритания
- Или, Кембриджшир, Англия, Великобритания
- Сент-Джеймс, Вестминстер, Большой Лондон, Англия, Великобритания
- Павильон №6, киностудия Элстри, Борэмвуд, Хартфордшир, Великобритания
- Улица Кэтрин, Ковент-Гарден, Вестминстер, Большой Лондон, Англия, Великобритания
- Мелон Граунд, Хэтфилд-Парк, Хэтфилд, Хартфордшир, Великобритания
- Кинг-Уильям-Уок, Гринвич, Лондон, Великобритания
- Вестминстер, Большой Лондон, Англия, Великобрит.
- ул. Блайт, д. 23, Вест-Кенсингтон, Лондон, Великобритания
- Артингтон, Гилфорд, Суррей, Англия, Великобритания
- Альмерия, Андалусия, Испания
- Нимпсфилд, Стоунхаус, Глостершир, Англия, Великобритания