Корона
Статьи
Статьи о сериале «Корона»
Чтобы не скучать по высшему обществу: лучшие исторические сериалы, которые стоит посмотреть фанатам «Позолоченного века»
До следующего сезона еще далеко, а сердце требует страстей среди элиты.
Написать
15 августа 2025 11:21
Самый дорогой сериал Netflix стоит как «Игра престолов» — но без битв и драконов: 14 миллионов долларов за эпизод
И на что тратили такие деньги?
9 августа 2025 10:52
И на что тратили такие деньги?
Написать
9 августа 2025 10:52
Меньше скуки, больше горячих сцен: на Netflix вышла идеальная замена «Короне» — и всего-то на 6 серий
Да, это мини-сериал, а потому времени на раскачку сюжет не дает.
Написать
17 марта 2025 13:17
Рейтинг 90% и выше: 5 лучших исторических сериалов Netflix (последний видели единицы)
После просмотра хочется погрузиться в эти эпохи хотя бы на неделю.
Написать
16 февраля 2025 19:34
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
