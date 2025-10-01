Начнете смотреть — оторваться не сможете: 5 исторических сериалов с рейтингом 7.6+ — костюмы и интриги не хуже «Бриджертонов»

Если вы любите, когда на экране красиво и захватывающе, а герои живут полнокровной жизнью, эти пять сериалов точно вам понравятся. Они сочетают драму, политику, любовь и интриги, но делают это стильно и увлекательно.

Мы собрали 5 исторических сериалов с высокими рейтингами и интересными сюжетами, которые буквально затягивают с первой серии. В каждом — своя эпоха, свои персонажи и свои тайны, которые хочется раскрывать снова и снова.

Готовьтесь! Начнете, а потом не сможете оторваться.

«Сэндитон» (2019–2023)

IMDb: 7.6

Героиня Шарлотта Хэйвуд переезжает в маленький рыбацкий городок, который может стать модным морским курортом. Сериал очаровывает костюмами, атмосферой английской провинции и лёгкой мечтательной музыкой.

История о человеческих чувствах и амбициях делает его приятным для неспешного просмотра, где хочется любоваться и деталями, и эмоциями героев.

«Борджиа» (2011–2013)

IMDb: 7.9

Сюжет переносит нас в конец XV века, когда династия Борджиа завоёвывает власть в Италии. Папа Александр VI и его окружение плетут интриги, строят союзы и предают друг друга.

Великолепные костюмы эпохи Возрождения и игра Джереми Айронса создают эффект полного погружения в мир политики и страсти.

«Версаль» (2015–2018)

IMDb: 7.9

Сериал рассказывает о молодом Людовике XIV и его первых шагах к абсолютной власти. Перед нами дворцовые интриги, роскошные костюмы и шикарные декорации.

Каждая серия словно показывает, как амбиции и власть формируют характер человека и как легко за улыбкой скрываются коварные замыслы.

«Тюдоры» (2007–2010)

IMDb 8.1

Жизнь английского короля Генриха VIII — это любовь, политические игры и династические войны. Сериал демонстрирует сложные отношения, борьбу за трон и личные драматические моменты.

А динамичная игра Джонатана Риса Майерса и внимание к костюмам той эпохи делают каждую серию насыщенной и захватывающей.

«Корона» (2016–2023)

IMDb 8.6

История правления королевы Елизаветы II: личная жизнь, политические вызовы и международные интриги. Великолепные костюмы, масштабные сцены и внимание к деталям создают ощущение присутствия при дворцовых событиях.

Сериал показывает, как непросто быть символом нации и управлять страной, оставаясь человеком.

