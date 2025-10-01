Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Начнете смотреть — оторваться не сможете: 5 исторических сериалов с рейтингом 7.6+ — костюмы и интриги не хуже «Бриджертонов»

Начнете смотреть — оторваться не сможете: 5 исторических сериалов с рейтингом 7.6+ — костюмы и интриги не хуже «Бриджертонов»

1 октября 2025 15:13
Начнете смотреть — оторваться не сможете: 5 исторических сериалов с рейтингом 7.6+ — костюмы и интриги не хуже «Бриджертонов»

№ 5 получил самую высокую оценку — 8.6 на IMDb.

Если вы любите, когда на экране красиво и захватывающе, а герои живут полнокровной жизнью, эти пять сериалов точно вам понравятся. Они сочетают драму, политику, любовь и интриги, но делают это стильно и увлекательно.

Мы собрали 5 исторических сериалов с высокими рейтингами и интересными сюжетами, которые буквально затягивают с первой серии. В каждом — своя эпоха, свои персонажи и свои тайны, которые хочется раскрывать снова и снова.

Готовьтесь! Начнете, а потом не сможете оторваться.

«Сэндитон» (2019–2023)

Начнете смотреть — оторваться не сможете: 5 исторических сериалов с рейтингом 7.6+ — костюмы и интриги не хуже «Бриджертонов»

IMDb: 7.6

Героиня Шарлотта Хэйвуд переезжает в маленький рыбацкий городок, который может стать модным морским курортом. Сериал очаровывает костюмами, атмосферой английской провинции и лёгкой мечтательной музыкой.

История о человеческих чувствах и амбициях делает его приятным для неспешного просмотра, где хочется любоваться и деталями, и эмоциями героев.

«Борджиа» (2011–2013)

Начнете смотреть — оторваться не сможете: 5 исторических сериалов с рейтингом 7.6+ — костюмы и интриги не хуже «Бриджертонов»

IMDb: 7.9

Сюжет переносит нас в конец XV века, когда династия Борджиа завоёвывает власть в Италии. Папа Александр VI и его окружение плетут интриги, строят союзы и предают друг друга.

Великолепные костюмы эпохи Возрождения и игра Джереми Айронса создают эффект полного погружения в мир политики и страсти.

«Версаль» (2015–2018)

Начнете смотреть — оторваться не сможете: 5 исторических сериалов с рейтингом 7.6+ — костюмы и интриги не хуже «Бриджертонов»

IMDb: 7.9

Сериал рассказывает о молодом Людовике XIV и его первых шагах к абсолютной власти. Перед нами дворцовые интриги, роскошные костюмы и шикарные декорации.

Каждая серия словно показывает, как амбиции и власть формируют характер человека и как легко за улыбкой скрываются коварные замыслы.

«Тюдоры» (2007–2010)

Начнете смотреть — оторваться не сможете: 5 исторических сериалов с рейтингом 7.6+ — костюмы и интриги не хуже «Бриджертонов»

IMDb 8.1

Жизнь английского короля Генриха VIII — это любовь, политические игры и династические войны. Сериал демонстрирует сложные отношения, борьбу за трон и личные драматические моменты.

А динамичная игра Джонатана Риса Майерса и внимание к костюмам той эпохи делают каждую серию насыщенной и захватывающей.

«Корона» (2016–2023)

Начнете смотреть — оторваться не сможете: 5 исторических сериалов с рейтингом 7.6+ — костюмы и интриги не хуже «Бриджертонов»

IMDb 8.6

История правления королевы Елизаветы II: личная жизнь, политические вызовы и международные интриги. Великолепные костюмы, масштабные сцены и внимание к деталям создают ощущение присутствия при дворцовых событиях.

Сериал показывает, как непросто быть символом нации и управлять страной, оставаясь человеком.

Ранее мы писали: «Абсолютная пошлость. Просто стыдно»: этот фильм триумфатор «Оскара» Цискаридзе считает «мусорной историей»

Фото: Legion-Media, кадры из сериалов «Сэндитон», «Версаль»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают Читать дальше 3 октября 2025
Помните, под что страдала Жади из-за Лукаса в «Клоне»? Мелодия была создана для фильма... Михалкова — попробуйте угадать название Помните, под что страдала Жади из-за Лукаса в «Клоне»? Мелодия была создана для фильма... Михалкова — попробуйте угадать название Читать дальше 3 октября 2025
Пополняем запасы на осень: топ-5 самых интересных сериалов, которые выйдут на стриминге в ближайшее время Пополняем запасы на осень: топ-5 самых интересных сериалов, которые выйдут на стриминге в ближайшее время Читать дальше 3 октября 2025
Забытый всеми сериал по Стивену Кингу взлетел в мировых чартах стриминга — в главной роли двухкратный обладатель «Оскара» Забытый всеми сериал по Стивену Кингу взлетел в мировых чартах стриминга — в главной роли двухкратный обладатель «Оскара» Читать дальше 3 октября 2025
Квентин Тарантино гордится этой сценой больше, чем всей своей фильмографией — только она не вошла ни в один его фильм Квентин Тарантино гордится этой сценой больше, чем всей своей фильмографией — только она не вошла ни в один его фильм Читать дальше 3 октября 2025
На «Человеке-бензопиле» свет клином не сошелся: 6 главных аниме-премьер октября — в списке есть даже тайтл от Disney! На «Человеке-бензопиле» свет клином не сошелся: 6 главных аниме-премьер октября — в списке есть даже тайтл от Disney! Читать дальше 3 октября 2025
Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Читать дальше 3 октября 2025
Королева хальвета или смотритель туалета? Что вас ждет в гареме султана Сулеймана — тест из 6 вопросов определит судьбу Королева хальвета или смотритель туалета? Что вас ждет в гареме султана Сулеймана — тест из 6 вопросов определит судьбу Читать дальше 3 октября 2025
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее «Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее Читать дальше 2 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше