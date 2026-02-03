Вы многое упускаете, если не смотрели эти 5 исторических сериалов: интриги как в «Игре престолов», только без драконов и магии

Если с моменты завершения «Игры престолов» вам до сих пор не хватает масштабных политических интриг, хитросплетений и борьбы за власть – эта подборка для вас. Исторические сериалы, в отличие от фэнтези, обладают особым шармом: они рассказывают о событиях и людях, которые действительно меняли мир.

Ключевое сходство с творением Джорджа Мартина – в многослойности повествования. Здесь нет однозначно «белых» и «чёрных» персонажей. Каждый герой, будь то король, банкир или советник, действует исходя из личных амбиций, долга перед семьёй или холодного политического расчёта, создавая идеальную почву для заговоров и предательств.

Другой важный аспект – здесь тоже есть династии, как у Ланнистеров или Старков. Сюжеты этих сериалов вращаются вокруг великих семей, чьи имена стали символами эпох. Их взлёты и падения, брачные союзы и кровавые междоусобицы определяли ход истории на десятилетия вперёд.

Вам не придётся скучать и от недостатка драмы: здесь есть всё – от ядов в бокалах вина на пышных пирах до открытых сражений и тонких дипломатических игр. Власть в этих историях – главный приз, ради которого герои готовы на всё, а моральные границы размыты так же, как и в Вестеросе.

Да, здесь нет драконов и магии, но здесь есть нечто не менее увлекательное. Готовы погрузиться в водоворот страстей у подножия трона? Тогда вот 5 высокорейтинговых исторических саг, которые затянут вас с головой.