Статьи о сериале «The Crown»

All info
Чтобы не скучать по высшему обществу: лучшие исторические сериалы, которые стоит посмотреть фанатам «Позолоченного века»
Чтобы не скучать по высшему обществу: лучшие исторические сериалы, которые стоит посмотреть фанатам «Позолоченного века» До следующего сезона еще далеко, а сердце требует страстей среди элиты.
15 August 2025 11:21
Самый дорогой сериал Netflix стоит как «Игра престолов» — но без битв и драконов: 14 миллионов долларов за эпизод
Самый дорогой сериал Netflix стоит как «Игра престолов» — но без битв и драконов: 14 миллионов долларов за эпизод И на что тратили такие деньги?
9 August 2025 10:52
Главные герои сериала
Меньше скуки, больше горячих сцен: на Netflix вышла идеальная замена «Короне» — и всего-то на 6 серий Да, это мини-сериал, а потому времени на раскачку сюжет не дает.
17 March 2025 13:17
Рейтинг 90% и выше: 5 лучших исторических сериалов Netflix (последний видели единицы)
Рейтинг 90% и выше: 5 лучших исторических сериалов Netflix (последний видели единицы) После просмотра хочется погрузиться в эти эпохи хотя бы на неделю.
16 February 2025 19:34
