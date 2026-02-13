«Высший класс»: новый биографический сериал Disney+ стартовал с 90% на RT — его тут же прозвали преемником «Короны»

Премьера первого сезона «Американской истории любви» состоялась сегодня на стримингах Hulu и Disney+. Зрителям уже открыли три эпизода, остальные серии будут выходить по расписанию каждую неделю вплоть до 26 марта.

В центре сюжета — роман Джона Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт. История реальная и всем знакомая: знакомство, свадьба в 1996-м и трагическая гибель обоих в авиакатастрофе через три года. Финал известен заранее, но создателей это, кажется, не смущает.

На IMDb у проекта уже сформировались 7 баллов, но пресса встречает новинку гораздо теплее. Rotten Tomatoes насчитал 90% свежести на основе 21 рецензии.

Критики в один голос хвалят детальную реконструкцию ключевых моментов жизни пары и бережно воссозданную атмосферу 90-х. Особо отмечают химию между исполнителями главных ролей и то, как авторам удалось показать разрушительную силу публичности.

Некоторые рецензенты уже окрестили шоу «американской версией "Короны"» — за схожую подачу и внимание к личной жизни на фоне большой истории. Правда, без замечаний не обошлось.

Часть журналистов считает, что сериал слишком давит на образ клана Кеннеди и из-за этого выглядит скорее глянцевым, чем по-настоящему глубоким. Новых деталей в биографиях героев сериал, увы, не открывает.

За проект отвечает Коннор Хайнс, а среди исполнительных продюсеров значится Райан Мерфи — автор «Американской истории ужасов». Пилотную серию поставил Макс Уинклер. В главных ролях Пол Келли (Кеннеди-младший), Сара Пиджон (Кэролин) и Наоми Уоттс в образе Жаклин Кеннеди-Онассис.

Критики оставили несколько емких комментариев. Кто-то заметил, что это «эпическая сказка для следующего поколения, особенно актуальная в преддверии Дня святого Валентина». Другие советуют включать сериал всем, кто скучает по «Короне» с Дианой или просто любит гламурные 90-е.