Во 2 сезоне 7 серии мультсериала «Босс-молокосос: Снова в деле» Тим с сожалением узнает, что его любимая няня Марисоль теперь сидит только с пожилыми людьми. Более того, все няни массово отказываются от младенцев ради пожилых, которые платят больше.