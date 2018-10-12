Во 2 сезоне 10 серии мультсериала «Босс-молокосос: Снова в деле» уровень любви в доме Темплтонов резко падает. Босс понимает, что ему срочно нужно наладить теплые отношения с собственным отцом. Вместе с Тимом они организовывают «мужские выходные».