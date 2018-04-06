В 1 сезоне мультсериала «Босс-молокосос: Снова в деле» Босс продолжает жить в семье Темплтон и работать в «Бэйби Корп». Маленькому боссу приходится решать множество проблем одновременно. Во-первых, шеф-молокосос Мегапухлый намерен испортить репутацию Босса и уволить его. Во-вторых, в городе появляется злодей Бутси Котико, цель которого – привить всем жителям любовь к кошкам настолько сильно, чтобы те предпочли заводить пушистых питомцев вместо детей. А в-третьих, ему еще нужно уделять время своей семье.