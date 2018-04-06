Меню
Босс-молокосос: Снова в деле 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Босс-молокосос: Снова в деле
The Boss Baby: Back in Business 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Босс-молокосос: Снова в деле»

В 1 сезоне мультсериала «Босс-молокосос: Снова в деле» Босс продолжает жить в семье Темплтон и работать в «Бэйби Корп». Маленькому боссу приходится решать множество проблем одновременно. Во-первых, шеф-молокосос Мегапухлый намерен испортить репутацию Босса и уволить его. Во-вторых, в городе появляется злодей Бутси Котико, цель которого – привить всем жителям любовь к кошкам настолько сильно, чтобы те предпочли заводить пушистых питомцев вместо детей. А в-третьих, ему еще нужно уделять время своей семье.

6.5 IMDb
Скутер Баски Scooter Buskie
Сезон 1 Серия 1
6 апреля 2018
Колыбель для кошки Cat's in the Cradle
Сезон 1 Серия 2
6 апреля 2018
Семейный отрыв Family Fun Night
Сезон 1 Серия 3
6 апреля 2018
Гремучая смесь: дело расследует Деккер Луностоп Formula for Menace: A Dekker Moonboots Mystery
Сезон 1 Серия 4
6 апреля 2018
Фабрика монстров Monster Machine
Сезон 1 Серия 5
6 апреля 2018
Разговоры о запоре The Constipation Situation
Сезон 1 Серия 6
6 апреля 2018
Няня-босс The Boss Babysitter
Сезон 1 Серия 7
6 апреля 2018
В логове зверя... Into the Belly of the Den of the House of the Nest of Cats
Сезон 1 Серия 8
6 апреля 2018
День командного духа Spirit Day
Сезон 1 Серия 9
6 апреля 2018
Самолетом Par Avion
Сезон 1 Серия 10
6 апреля 2018
Коп-Кошка! Cat Cop!
Сезон 1 Серия 11
6 апреля 2018
Не падай духом, малыш Hang in There, Baby
Сезон 1 Серия 12
6 апреля 2018
Шесть пристроенных котят Six Well-Placed Kittens
Сезон 1 Серия 13
6 апреля 2018
