Во 2 сезоне 9 серии мультсериала «Босс-молокосос: Снова в деле» Джиджи решает, что младшему внуку пора научиться ходить на горшок, и берется за приучение. Теперь Босс всюду бегает голышом и «ломает рамки», чтобы стать более продуктивным.