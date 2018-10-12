Во 2 сезоне 1 серии мультсериала «Босс-молокосос: Снова в деле» руководители «Бэйби Корп» назначают нового шефа, которая тут же вводит инновационное средство «Антисмердин». Благодаря ему все дети станут приятно пахнущими даже с грязным подгузником.
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