Во 2 сезоне 1 серии мультсериала «Босс-молокосос: Снова в деле» руководители «Бэйби Корп» назначают нового шефа, которая тут же вводит инновационное средство «Антисмердин». Благодаря ему все дети станут приятно пахнущими даже с грязным подгузником.