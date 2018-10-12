Во 2 сезоне 4 серии мультсериала «Босс-молокосос: Снова в деле» Босс, Стэйси и Джимбо подсаживаются на сказки, которые читает милая девушка в библиотеке. Но Фредерик с Ассоциацией старейшин решают оставить младенцев без полюбившегося «часа сказок».