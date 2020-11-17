Меню
Босс-молокосос: Снова в деле 2018 - 2020, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Босс-молокосос: Снова в деле
Киноафиша Сериалы Босс-молокосос: Снова в деле Сезоны Сезон 4

The Boss Baby: Back in Business 6+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 17 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 4-й сезон сериала «Босс-молокосос: Снова в деле»

В 4 сезоне мультсериала «Босс-молокосос: Снова в деле» Босс получает долгожданную должность директора «Бэйби Корп». Маленький начальник собирается вкалывать не по-детски, чтобы достичь главной цели – стопроцентной любви людей. Но в погоне за успехом на работе Босс все чаще забывает о своей семье, тем самым расстраивая старшего брата. В то же время ему нужно разобраться как со старыми врагами в виде песиков, так с новыми –дошкольниками и девушкой Марией, которая разговаривает с животными Пигом и Тамом. Сюжет этого сезона плавно подводит зрителей к полнометражному сиквелу.

Рейтинг сериала

0.0
6.5 IMDb
Список серий сериала Босс-молокосос: Снова в деле График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Желтый цвет 100 Yellow 100
Сезон 4 Серия 1
17 ноября 2020
Пиг и Там Pyg & Tam
Сезон 4 Серия 2
17 ноября 2020
Переговорная Б Conference Room B
Сезон 4 Серия 3
17 ноября 2020
Есть план Game Plan
Сезон 4 Серия 4
17 ноября 2020
Полуночники Night Owls
Сезон 4 Серия 5
17 ноября 2020
ВКМ OCB
Сезон 4 Серия 6
17 ноября 2020
Чикаго Chicago
Сезон 4 Серия 7
17 ноября 2020
Босс-молокосос Baby Boss
Сезон 4 Серия 8
17 ноября 2020
Бум-молокосос Boom Baby
Сезон 4 Серия 9
17 ноября 2020
Потеря Футбо-Майка The Fumbling of Football Mike
Сезон 4 Серия 10
17 ноября 2020
Тимбилдинг Teambuilding
Сезон 4 Серия 11
17 ноября 2020
Тео 100 Theo 100
Сезон 4 Серия 12
17 ноября 2020
