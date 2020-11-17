В 4 сезоне мультсериала «Босс-молокосос: Снова в деле» Босс получает долгожданную должность директора «Бэйби Корп». Маленький начальник собирается вкалывать не по-детски, чтобы достичь главной цели – стопроцентной любви людей. Но в погоне за успехом на работе Босс все чаще забывает о своей семье, тем самым расстраивая старшего брата. В то же время ему нужно разобраться как со старыми врагами в виде песиков, так с новыми –дошкольниками и девушкой Марией, которая разговаривает с животными Пигом и Тамом. Сюжет этого сезона плавно подводит зрителей к полнометражному сиквелу.