В 6 сезоне 3 серии сериала «Теория большого взрыва» Говарда начинает сводить с ума его космическая миссия. А Шелдон нанимает молодую симпатичную помощницу по имени Алекс, чтобы она разобрала все труды, которые он написал еще в детстве.