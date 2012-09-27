В 6 сезоне 5 серии сериала «Теория большого взрыва» у Говарда появляется привычка совершенно любую тему сводить к тому, что он побывал в космосе. Стюарт устраивает хэллоуинскую вечеринку, и Радж берет на себя всю организацию и расходы.