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Киноафиша Сериалы Теория большого взрыва Сезоны Сезон 6 Серия 18

Теория большого взрыва 2007 - 2019 18 серия 6 сезон

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Все серии 6 сезона «Теория большого взрыва»
Переменная ночных свиданий
Сезон 6 / Серия 1 27 сентября 2012
Зависимости колебаний
Сезон 6 / Серия 2 4 октября 2012
Наблюдения Бозона Хиггса
Сезон 6 / Серия 3 11 октября 2012
Минимизация перевхода
Сезон 6 / Серия 4 18 октября 2012
Голографическое возбуждение
Сезон 6 / Серия 5 25 октября 2012
Экстракт забвения
Сезон 6 / Серия 6 1 ноября 2012
Конфигурация жилья
Сезон 6 / Серия 7 8 ноября 2012
Особенность числа 43
Сезон 6 / Серия 8 15 ноября 2012
Эскалация парковочного места
Сезон 6 / Серия 9 29 ноября 2012
Перемещение рыбьих внутренностей
Сезон 6 / Серия 10 6 декабря 2012
Санта-моделирование
Сезон 6 / Серия 11 13 декабря 2012
Эквивалентность яичному салату
Сезон 6 / Серия 12 3 января 2013
Бейкерсфилдская экспедиция
Сезон 6 / Серия 13 10 января 2013
Инверция Шелдона-Крипке
Сезон 6 / Серия 14 31 января 2013
Предупреждение о спойлерах
Сезон 6 / Серия 15 7 февраля 2013
Доказательство привязанности
Сезон 6 / Серия 16 14 февраля 2013
Изоляция монстра
Сезон 6 / Серия 17 21 февраля 2013
Осуществление договорного обязательства
Сезон 6 / Серия 18 7 марта 2013
Перенастройка шкафа
Сезон 6 / Серия 19 14 марта 2013
Битва за бессрочный контракт
Сезон 6 / Серия 20 4 апреля 2013
Альтернатива завершению
Сезон 6 / Серия 21 25 апреля 2013
Возрождение Протона
Сезон 6 / Серия 22 2 мая 2013
Потенциал любовного заклинания
Сезон 6 / Серия 23 9 мая 2013
Реакция на отъезд
Сезон 6 / Серия 24 16 мая 2013
О чем cерия

В 6 сезоне 18 серии сериала «Теория большого взрыва», пока Пенни, Бернадетт и Эми решают, кто из них переоденется в «Диснейленде» в Золушку, Шелдон, Леонард и Говард безуспешно пытаются вдохновить молодых девушек на увлечение научной деятельностью.

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