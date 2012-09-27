В 6 сезоне 15 серии сериала «Теория большого взрыва», устав от странностей Шелдона, Леонард переезжает к Пенни, а Эми тут же видит в этом шанс начать совместную жизнь со своим бойфрендом. Раджеш тем временем соглашается присмотреть за мамой Говарда.