В 6 сезоне 4 серии сериала «Теория большого взрыва» Воловиц возвращается домой и, по плану Бернадетт, первый вечер он должен полностью посветить ей. Но когда она сильно заболевает, Говард сам идет к друзьям, которым уже не до него…