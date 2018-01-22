В 1 сезоне 6 серии сериала «Алиенист», надеясь выманить убийцу, доктор Крайцлер использует Стиви как приманку. Сара настаивает на том, чтобы доктор рассказал ей правду о своей руке. На острове Свободы появляется еще одно изувеченное тело.