В 1 сезоне 3 серии сериала «Алиенист», чтобы узнать, что случилось с Джоном в борделе, он и доктор Крайцлер беседуют со свидетелем. Когда обнаруживается тело еще одного ребенка, Сара замечает связь между местами, где были оставлены трупы.
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