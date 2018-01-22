В 1 сезоне 3 серии сериала «Алиенист», чтобы узнать, что случилось с Джоном в борделе, он и доктор Крайцлер беседуют со свидетелем. Когда обнаруживается тело еще одного ребенка, Сара замечает связь между местами, где были оставлены трупы.