В 1 сезоне 1 серии сериала «Алиенист» на стройке Уильямсбургского моста находят тело мальчика. По просьбе доктора Крайцлера, на место преступления прибывает его компаньон Джон Мур. Крайцлер убежден, что обвиняемый в этом преступлении невиновен.