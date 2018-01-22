В 1 сезоне 1 серии сериала «Алиенист» на стройке Уильямсбургского моста находят тело мальчика. По просьбе доктора Крайцлера, на место преступления прибывает его компаньон Джон Мур. Крайцлер убежден, что обвиняемый в этом преступлении невиновен.
Related video
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Авторизация по e-mail