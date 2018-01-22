В 1 сезоне 4 серии сериала «Алиенист» доктор Крайцлер посещает своего прошлого пациента, чтобы понять ход мыслей садиста. У Джона появляется теория о значении «серебряной улыбки». Мать мальчика Санторелли получает ужасающее письмо.
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