В 1 сезоне 8 серии сериала «Алиенист» в больнице святой Елизаветы доктор Крайцлер и Джон пытаются узнать больше о пациенте, который подходит под составленное ими описание убийцы. Сара едет в родной город этого человека на севере штата.
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