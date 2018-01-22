Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Алиенист Сезоны Сезон 1 Серия 7

Алиенист 2018 - 2020 7 серия 1 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Алиенист»
Мальчик на мосту
Сезон 1 / Серия 1 22 января 2018
Плодотворное партнерство
Сезон 1 / Серия 2 29 января 2018
Серебряная улыбка
Сезон 1 / Серия 3 5 февраля 2018
Чертовы помыслы
Сезон 1 / Серия 4 12 февраля 2018
Скворец Гильдебрандта
Сезон 1 / Серия 5 19 февраля 2018
Вознесение
Сезон 1 / Серия 6 26 февраля 2018
Пресвятейшие господа
Сезон 1 / Серия 7 5 марта 2018
Половая Психопатия
Сезон 1 / Серия 8 12 марта 2018
Реквием
Сезон 1 / Серия 9 19 марта 2018
Замок в небесах
Сезон 1 / Серия 10 26 марта 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Алиенист» люди, стоящие выше комиссара Рузвельта, призывают доктора Крайцлера немедленно прекратить свое расследование. Благодаря добытой Сарой информации доктор и Джон узнают, кем мог быть убийца в прошлом.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Молох
Молох 3 комментария
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье 2 комментария
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины 8 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Приложение киноафиши