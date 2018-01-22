В 1 сезоне 7 серии сериала «Алиенист» люди, стоящие выше комиссара Рузвельта, призывают доктора Крайцлера немедленно прекратить свое расследование. Благодаря добытой Сарой информации доктор и Джон узнают, кем мог быть убийца в прошлом.