В 1 сезоне 7 серии сериала «Алиенист» люди, стоящие выше комиссара Рузвельта, призывают доктора Крайцлера немедленно прекратить свое расследование. Благодаря добытой Сарой информации доктор и Джон узнают, кем мог быть убийца в прошлом.
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