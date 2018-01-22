В 1 сезоне 2 серии сериала «Алиенист» капитан Коннор угрожает семье убитого мальчика и призывает их не распространяться о том, чем занимался их сын. К расследованию доктора Крайцлера присоединяются медэксперты братья Айзексоны.
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