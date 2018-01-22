В 1 сезоне 9 серии сериала «Алиенист» доктор оплакивает смерть Мэри, а Сайрус намеревается отомстить за нее Коннору. Джон догадывается, почему убитые дети доверялись убийце. Он и Сара находят его исчерченный календарь с датами всех убийств.
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