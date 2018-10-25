В 1 сезоне 13 серии сериала «Кошмар в летнем лагере» время в летнем лагере постепенно заканчивается. Миа готовится к решающему шагу, который позволит ей победить Эмбер и ее последователей. Однако она даже не догадывается, какие силы за ними стоят.