В 1 сезоне 11 серии сериала «Кошмар в летнем лагере» атмосфера в лагере накаляется еще сильнее, когда группа ребят отправляется на новое важное дело. Эмбер проходит через новое испытание, а Мэгз пытается сделать крайне важный для нее выбор...
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