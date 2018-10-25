В 1 сезоне 11 серии сериала «Кошмар в летнем лагере» атмосфера в лагере накаляется еще сильнее, когда группа ребят отправляется на новое важное дело. Эмбер проходит через новое испытание, а Мэгз пытается сделать крайне важный для нее выбор...