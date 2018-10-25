В 1 сезоне 12 серии сериала «Кошмар в летнем лагере» ребята становятся свидетелями нового необычного мероприятия, проходящего на острове. Мэгз решает рассказать ребятам всю правду о своем прошлом. Рита постепенно привыкает к новой роли в команде.
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