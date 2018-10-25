В 1 сезоне 5 серии сериала «Кошмар в летнем лагере» одна из героинь знакомится с загадочным странником, который предлагает ей весьма выгодную сделку. Алекс и Рита решают отправиться в лес. Во время прогулки они натыкаются на кое-что очень необычное.
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