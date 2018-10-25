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Кошмар в летнем лагере 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кошмар в летнем лагере
Киноафиша Сериалы Кошмар в летнем лагере Сезоны Сезон 1

The A List 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 25 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кошмар в летнем лагере»

В 1 сезоне сериала «Кошмар в летнем лагере» в центре событий находится группа подростков, которая отправляется на летний отдых в лагерь, расположенный на отдаленном острове. Поначалу главные герои знакомятся, дружат и искренне наслаждаются теплыми деньками. Однако по ходу развития событий они начинают замечать странные вещи, происходящие на территории лагеря. Оказывается, у этого места есть своя тайная история, которая непосредственным образом влияет на всех местных жителей. Смогут ли ребята разобраться с загадкой лагеря до того, как его тьма полностью их поглотит?

Рейтинг сериала

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5.5 IMDb
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Список серий сериала Кошмар в летнем лагере График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
А вот и она Here She Is at Last
Сезон 1 Серия 1
25 октября 2018
Вернуть контроль Take Back Control
Сезон 1 Серия 2
25 октября 2018
Стать королевой To Become a Queen
Сезон 1 Серия 3
25 октября 2018
Захватить короля Capture the King
Сезон 1 Серия 4
25 октября 2018
Пойти и добить In for the Kill
Сезон 1 Серия 5
25 октября 2018
Вдали от дома Far from Home
Сезон 1 Серия 6
25 октября 2018
Никому не выжить в одиночку Nothing Can Survive Alone
Сезон 1 Серия 7
25 октября 2018
Все, что от нас останется All That's Left of Us
Сезон 1 Серия 8
25 октября 2018
Тот, кем вы были Who You Used to Be
Сезон 1 Серия 9
25 октября 2018
Яд Poison
Сезон 1 Серия 10
25 октября 2018
Потерянного не вернуть? What You Left Behind
Сезон 1 Серия 11
25 октября 2018
Беги, Миа, беги Run, Mia, Run
Сезон 1 Серия 12
25 октября 2018
Последний голубь The Last Dove
Сезон 1 Серия 13
25 октября 2018
График выхода всех сериалов
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