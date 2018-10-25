В 1 сезоне сериала «Кошмар в летнем лагере» в центре событий находится группа подростков, которая отправляется на летний отдых в лагерь, расположенный на отдаленном острове. Поначалу главные герои знакомятся, дружат и искренне наслаждаются теплыми деньками. Однако по ходу развития событий они начинают замечать странные вещи, происходящие на территории лагеря. Оказывается, у этого места есть своя тайная история, которая непосредственным образом влияет на всех местных жителей. Смогут ли ребята разобраться с загадкой лагеря до того, как его тьма полностью их поглотит?