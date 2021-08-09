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Постер к сериалу Кошмар в летнем лагере
Киноафиша Сериалы Кошмар в летнем лагере Сезоны
Кошмар в летнем лагере (2018 - …), список сезонов The A List 18+
Год выпуска 2018
Страна Великобритания
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Netflix
Список сезонов сериала «Кошмар в летнем лагере»
Кошмар в летнем лагере - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 13 эпизодов
 
Кошмар в летнем лагере - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 8 эпизодов
 
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