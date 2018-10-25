В 1 сезоне 8 серии сериала «Кошмар в летнем лагере» Миа и двое ее друзей отчаянно стремятся разобраться в главных загадках острова. По ходу развития событий Дев все глубже погружается в собственное прошлое. Точнее в то, что от него в итоге осталось.
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