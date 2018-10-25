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Киноафиша Сериалы Кошмар в летнем лагере Сезоны Сезон 1 Серия 8

Кошмар в летнем лагере 2018 8 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Кошмар в летнем лагере»
А вот и она
Сезон 1 / Серия 1 25 октября 2018
Вернуть контроль
Сезон 1 / Серия 2 25 октября 2018
Стать королевой
Сезон 1 / Серия 3 25 октября 2018
Захватить короля
Сезон 1 / Серия 4 25 октября 2018
Пойти и добить
Сезон 1 / Серия 5 25 октября 2018
Вдали от дома
Сезон 1 / Серия 6 25 октября 2018
Никому не выжить в одиночку
Сезон 1 / Серия 7 25 октября 2018
Все, что от нас останется
Сезон 1 / Серия 8 25 октября 2018
Тот, кем вы были
Сезон 1 / Серия 9 25 октября 2018
Яд
Сезон 1 / Серия 10 25 октября 2018
Потерянного не вернуть?
Сезон 1 / Серия 11 25 октября 2018
Беги, Миа, беги
Сезон 1 / Серия 12 25 октября 2018
Последний голубь
Сезон 1 / Серия 13 25 октября 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Кошмар в летнем лагере» Миа и двое ее друзей отчаянно стремятся разобраться в главных загадках острова. По ходу развития событий Дев все глубже погружается в собственное прошлое. Точнее в то, что от него в итоге осталось.

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