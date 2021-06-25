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Кошмар в летнем лагере 2018 - 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Кошмар в летнем лагере
Киноафиша Сериалы Кошмар в летнем лагере Сезоны Сезон 2

The A List 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 25 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Кошмар в летнем лагере»

Во 2 сезоне сериала «Кошмар в летнем лагере» одна из главных героинь — девушка по имени Миа — приходит в себя и постепенно восстанавливает события прошлого в своей голове. Оказавшаяся в полной изоляции Мидж неожиданно заводит нового друга. Кроме того, становится очевидно, что Эмбер до сих пор что-то скрывает ото всех. В какой-то момент Миа понимает, что только от нее зависит дальнейшая судьба Риты. Но какое решение она должна принять? Тем временем Мидж постепенно привыкает к новым обстоятельствам и даже разбирается в себе.

Рейтинг сериала

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5.5 IMDb
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Список серий сериала Кошмар в летнем лагере График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Еще один шанс A Second Chance
Сезон 2 Серия 1
25 июня 2021
Вы не помните меня You Don't Remember Me
Сезон 2 Серия 2
25 июня 2021
Двух зайцев разом Two Birds, One Stone
Сезон 2 Серия 3
25 июня 2021
Друзьями мы не были We Were Never Friends
Сезон 2 Серия 4
25 июня 2021
Мы друг друга стоим We Deserve Each Other
Сезон 2 Серия 5
25 июня 2021
Дело во мне Because of Who I Am
Сезон 2 Серия 6
25 июня 2021
Их нужно спасти Save Them
Сезон 2 Серия 7
25 июня 2021
Стать собой Who We Really Are
Сезон 2 Серия 8
25 июня 2021
График выхода всех сериалов
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