Во 2 сезоне сериала «Кошмар в летнем лагере» одна из главных героинь — девушка по имени Миа — приходит в себя и постепенно восстанавливает события прошлого в своей голове. Оказавшаяся в полной изоляции Мидж неожиданно заводит нового друга. Кроме того, становится очевидно, что Эмбер до сих пор что-то скрывает ото всех. В какой-то момент Миа понимает, что только от нее зависит дальнейшая судьба Риты. Но какое решение она должна принять? Тем временем Мидж постепенно привыкает к новым обстоятельствам и даже разбирается в себе.