В 6 сезоне 1 серии сериала «Сотня» группа приходит в себя после шокирующего сообщения Монти. Первая небольшая экспедиция высаживается на таинственной планете. Оставшиеся на корабле сталкиваются с неприятными последствиями старых решений.
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