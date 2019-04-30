В 6 сезоне 13 серии сериала «Сотня» Мэди удается захватить Рассела в плен. На теле Октавии обнаруживают символы аномалии. Станктум превращается в место битвы между благочестивыми и неверующими. Из увеличившейся червоточины появляется дочь Дийозы.