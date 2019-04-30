В 6 сезоне 2 серии сериала «Сотня» группа узнает, что на новой планете есть жизнь. Местное население настроено враждебно к чужакам. Рейвен встречает союзника, однако сомневается, можно ли ему доверять. От ее действий зависит жизнь людей на корабле.
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