В 6 сезоне 2 серии сериала «Сотня» группа узнает, что на новой планете есть жизнь. Местное население настроено враждебно к чужакам. Рейвен встречает союзника, однако сомневается, можно ли ему доверять. От ее действий зависит жизнь людей на корабле.