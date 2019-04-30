В 6 сезоне 4 серии сериала «Сотня», кажется, землянам найдется место на Санктуме и жизнь постепенно наладится. Кларк готова принять местные обычаи и загладить вину за недавние разногласия. Октавия и Дийоза вынуждены сразиться с группой выживших.
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