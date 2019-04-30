В 6 сезоне 12 серии сериала «Сотня» люди понимают, что тайны аномалии намного сложнее, чем они предполагали. Эбигейл идет на риск, чтобы защитить Мэди. В Святилище продолжается побоище. Рассел распространяет токсин и вызывает массовое безумие.