В 6 сезоне 5 серии сериала «Сотня» Санктум хранит много тайн, которые могут оказаться опасными для неподготовленных. Джордан не осознает всей серьезности ситуации и отправляется на разведку. Кларк и Беллами предстоит сразиться друг с другом.