В 6 сезоне 6 серии сериала «Сотня» Дийоза узнает больше о таинственных детях Габриэля. Эбигейл не сдается и ищет способы помочь Кейну. Жозефина и Мерфи задумываются о будущем. Группы Мэди и Рейвен продолжают сражаться с наступающими врагами.
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