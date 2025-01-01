[повторное введение в краткое содержание эпизода]

[v.o] Я родилась в космосе. Я никогда не ощущала солнца на своем лице, не дышала настоящим воздухом и не плавала в воде. Никто из нас не испытывал этого. Три поколения, Арка спасла то, что осталось от человечества, но теперь наш дом умирает, и мы — последняя надежда человечества. Сто заключенных отправлены на отчаянную миссию на Землю. Каждый из нас здесь, потому что нарушил Закон. На Земле нет Закона. Всё, что нам нужно — это выжить. Но нас будут испытывать: Земля, её секреты и, прежде всего, друг друга.