Цитаты из сериала Сотня

[повторное введение в краткое содержание эпизода]
Clarke [v.o] Я родилась в космосе. Я никогда не ощущала солнца на своем лице, не дышала настоящим воздухом и не плавала в воде. Никто из нас не испытывал этого. Три поколения, Арка спасла то, что осталось от человечества, но теперь наш дом умирает, и мы — последняя надежда человечества. Сто заключенных отправлены на отчаянную миссию на Землю. Каждый из нас здесь, потому что нарушил Закон. На Земле нет Закона. Всё, что нам нужно — это выжить. Но нас будут испытывать: Земля, её секреты и, прежде всего, друг друга.
Беллами Блейк Моя сестра, моя ответственность.
