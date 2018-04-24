В 5 сезоне 7 серии сериала «Сотня» Мэди готовится к сражению, а Рейвен придумывает, как ей добраться до мостика и запустить программу. В это время Монти и Кларк хотят освободить пленных друзей в лагере. Дийоза раскрывает Эбби свою тайну.