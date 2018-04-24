В 5 сезоне 9 серии сериала «Сотня» Мерфи устраивает пожар, который приводит к массовым беспорядкам. Беллами хочет сделать Мэди новым лидером и заявляет о болезни его сестры. Кларк понимает, что должна выбраться и любой ценой уберечь девочку.
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