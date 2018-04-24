В 5 сезоне 3 серии сериала «Сотня» Кларк не собирается сдаваться, но, пытаясь защитить свой дом от космических захватчиков, она попадает в плен. Беллами, Рейвен, Мерфи и Монти находят топливо и становятся на шаг ближе к возвращению на Землю.
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