В 5 сезоне 4 серии сериала «Сотня» Кейн вынужден поплатиться за ошибку и отправляется на арену. Октавию ждет воссоединение с братом и знакомство с захватчиками. Бункер освобожден, но радость продлится недолго. Поиски доктора разжигают новую войну.