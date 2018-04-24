В 5 сезоне 13 серии сериала «Сотня» Мэди становится законным лидером Ванкру и предлагает новую стратегию. К Кларк присоединяются оставшиеся люди Единого клана. Маккри готов осуществить свой план и подвергнуть жизнь на Земле смертельной опасности.