В 5 сезоне 1 серии сериала «Сотня» Кларк удается выжить на поверхности. Ее следующая цель — открыть бункер и освободить друзей. На опустевших землях она находит живого ребенка. Через 6 лет на Землю прилетает неопознанный космический корабль.
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