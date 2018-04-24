В 5 сезоне 1 серии сериала «Сотня» Кларк удается выжить на поверхности. Ее следующая цель — открыть бункер и освободить друзей. На опустевших землях она находит живого ребенка. Через 6 лет на Землю прилетает неопознанный космический корабль.