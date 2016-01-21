В 3 сезоне 13 серии сериала «Сотня» миссия Кларк может оказаться судьбоносной для всего человечества. Люди Онтари переходят в подчинение Али. Из флешбэков мы узнаем, что случилось на «Ковчеге» перед самым отправлением подростков на Землю.